屏東演藝廳開紅盤 趁勢續推音樂節
去年隆重開幕的屏東演藝廳，票房開出佳績，售票場次平均達到八、九成銷售率，屏東縣政府文化處趁勝追擊，推出「南國文創音樂節」，介紹上半年焦點節目，涵蓋管風琴、交響樂、國內外優質團體與兒童藝術等，讓民眾相當期待。
屏縣府文化處長吳錦發指出，在台南、高雄等地藝術展演空間夾擊下，屏東演藝廳開幕後備受矚目，外界甚至擔心此處會成蚊子館，但以近20場演出看來，票房高於預期，讓行政團隊稍稍鬆了口氣，不過今年是首次面對一整年營運，將以精彩節目吸引觀眾持續買票入場。
吳錦發還說，屏東聽眾水平高，喜好程度從售票率就能一窺端倪，一場來自蒙古的獨特演出，連走道都座無虛席，但也有票房勉強達到4成，顯然不是每場表演大家都會買單，「創意與創新」是屏東演藝廳做出區隔與品牌的重要原則。
文化處公布上半年演出節目表，陸續有「山與海的兒女：屏東在地原創音樂會」、田園樂府樂團的「臺灣民謠經典再現音樂會」，同時安排多場「管風琴推廣音樂會」，及國家交響樂團、臺北市立交響樂團等團體。
適合親子觀賞的實驗劇場，也陸續推出「大鍵琴寶寶親子音樂會」、「兒童音樂講座：從巴洛克音樂玩出專注力」、「巴洛克歌劇示範音樂會」、「小人物狂想曲2017巡演」。期盼透過親民票價與活潑互動，吸引民眾進場觀賞。
(中時)
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