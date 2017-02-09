兩岸新政策方向 陸委會：致力拉近兩岸「認知」距離
日前大陸台商春節聯誼活動，有台商轉述總統蔡英文說法，表示今年下半是提出兩岸新政策的良好時機。引起外界關注蔡政府兩岸新政策面向，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日於例行記者會表示，政府將致力拉近兩岸認知的距離，展現最大善意與彈性；至於時間點為何選在下半年，邱垂正指出，主要還是考量區域情勢變化。
本報記者提問，所謂「拉近兩岸認知距離」是否意味著蔡政府會有進一步的兩岸論述？邱垂正表示，政府自520以來不斷釋出善意，呼籲陸方應不設前提，雙方坐下來談。他重申，政府仍會保持冷靜理性，掌握契機及可能風險，創造台灣整體最大利益。
另外，就《兩岸協議監督條例》的立法進程。邱垂正表示，民調顯示，有8成民眾支持《監督條例》盡早完成立法，建構兩岸協商準則何依據，及服貨貿後續推動；目前立院共有五個版本的《監督條例》法案，民進黨團基於監督行政部門立場，及立院也同意撤掉行政院版本，行政部門也將尊重國會審議結果。
(旺報)
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