中國商務部：大陸4個自貿區去年吸引外資879.6億人民幣

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中國新聞網9日報導，中國商務部新聞發言人孫繼文今日指出，大陸4個自貿試驗區，去年全年實際吸引外資達879.6億元人民幣（下同），年成長81.3％，以十萬分之五的國土面積，吸引全中國十分之一的外資。

中國商務部今日召開例行記者會。有記者問：「聯合國貿易和發展會議2月1日發表報告稱，在2016年全球外國直接投資流入量大幅下滑的情況下，中國吸引外資呈現成長，保持全球第三位。請說明有關情況。」

孫繼文表示，2017年2月1日，聯合國貿發會議發佈的第25號「全球投資趨勢監測報告」預估，2016年全球跨國直接投資(FDI)流量下降13％，減至1.52兆美元。流入發達經濟體的FDI流量下降9％，流入發展中經濟體的FDI流量下降20％。報告顯示，中國保持引資活力，全球排名第三位。

(工商)