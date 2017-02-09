匯豐高層：香港低稅優勢正削弱

我要評比

香港匯豐銀行高層今天呼籲港府檢討稅率，因為包括美國在內的國家正透過減稅吸引企業投資，大幅削弱香港的競爭力。

匯豐銀行亞太區顧問梁兆基接受香港無線電視台訪問時說，美國總統川普的政策是要把營業稅率由35%降至15%，這比香港更低。

而全球其他競爭對手的稅率也已經相當接近香港。

他說，港府在擁有大幅財政盈餘及有大量財政儲備的情況下，絕對有能力全面檢討稅制。

他呼籲本屆政府及行政長官選舉參選人考慮全面檢討稅制。

當前港府向公司徵收的稅稱為利得稅，分為兩種，一種是法團（incorporation），另一種是法團以外的公司。前者一律繳稅16.5%，後者15%。1060209

(中央社)