健保局改健保署 詐騙集團傻傻分不清
台東近日湧入詐騙電話；不過，詐騙集團不知道「健保局」已改名「健保署」，遭到打臉。健保署提醒，不會用電話通知違規。
健保署台東聯絡處辦公室最近忽然電話接不停，大部分都是民眾詢問「為何健保卡違規」，今天上午短短1小時內，就有3名民眾親自到聯絡處詢問。
台東市新生里長黃治維表示，這2天許多長輩緊張告訴他，要被停健保卡。他詢問下才知道，這2天「台東的健保署」櫃台忙翻，電話也被佔線癱瘓，詐騙集團在台東四處通知，老年人的健保卡被鎖卡或欠大筆費用，健保卡不能用了，造成民眾不安。
黃姓女子說，電話那頭告訴她，健保卡停用，因為違規使用，1月25日上午9時35分去台北榮總看心臟科，同天11時45分又去板橋新亞醫院看腎臟科，共刷了5萬7300元，所以要停卡。
她想想，又沒住在台北，怎麼會去這些地方看病，且電話轉來轉去，她想想應該是詐騙集團。
81歲洪姓阿嬤今天一大早跑到健保署台東聯絡處，開口就問，「我的健保卡用太多次，不能用了嗎？」她感覺不對勁，親自跑一趟健保署了解。
「這裡是中央健保局」，陳姓民眾說，詐騙集團不認真，沒做功課，「健保局」已經改「健保署」了，還自稱是健保局，他一聽就知道是詐騙集團，直接回他「打到警察局吧」。
黃治維提醒民眾，健保署的作業，「不會用電話」通知民眾，只會用公文通知事項。
健保署東區業務組台東聯絡辦公室專員林美華表示，台東地區最近詢問健保卡狀況民眾確實增加，多數詐騙藉口是違規使用或遭鎖卡。提醒民眾，健保署不會因任何經濟狀況，損及民眾就醫權益，只會用公文通知事項，不會以電話通知。
民眾一旦接到要按9接專人服務，或要打其提供的服務專線，都不要相信，直接拿出健保卡，撥打卡片背面的0800服務專線，或165反詐騙專線，也可親自到健保署問仔細。1060209
(中央社)
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