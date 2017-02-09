溺斃一家3口 大峽谷生態農場負責人過失致死罪起訴

吳姓一家4人到嘉義縣梅山鄉大峽谷生態農場清龍潭戲水，不幸發生夫妻及長女3人溺斃，農場負責人江順智辯稱清龍潭是國有地，但檢方調查，農場按人頭收費，並對遊客介紹清龍潭使人認為該水域在農場範圍內，卻未設置警告、救生設施，今天偵結依業務過失致死罪起訴江。

起訴書指出，住南投的吳姓一家人於去年11月12日下午從大峽谷生態農場進入清龍潭遊玩，14歲小女兒坐在石頭上泡腳不慎滑落水中，16歲姊姊、吳父、吳妻先後下水搶救都溺水，小女兒獲救後拚命奔跑約500公尺的斜坡求救，江順智的兒子騎機車趕到時，3人已面朝下漂浮水中，送醫不治。

檢警調查，以竹竿測量潭深約2.3公尺，業者卻沒有在深水潭邊設置任何警告標誌、救生設備、救生人員，倒是在深水潭地區設置涼亭、鐵桌椅、鋼鐵繩索等遊樂設施，並利用岩壁天然形成的斜坡設計為滑水道供遊客戲水，且張貼於農場網頁。

檢警調查，農場原是江淇松經營，2005年11月13日曾發生郭姓阿公為救落水孫子而溺斃的慘劇，後來雙方和解，江淇松二審獲判緩刑，2012年8月間亡故，由兒子江順智接手，按人頭收取門票每人100元，住宿則每人1000元，屬在國有地上違法經營農場。

江順智辯稱，12年前發生命案後，有寫信請阿管處及林務局設置安全設施，但沒有來，本來有設鐵鍊，不知何時不見，農場大門有上鎖，但在地人都知道鑰匙掛在門上可自行取用。

(中時)