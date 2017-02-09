改造清溝車 三星鄉省470萬

三星鄉公所以150萬元經費將灑水車改裝成清溝車，成為維持環境清潔的利器。（李忠一攝）

鄉鎮市公所的「清溝車」，是利用高壓沖水方式排除水溝阻塞、淤積問題，但一輛清溝車要價達600餘萬元，宜蘭縣三星鄉公所以有限的經費，將灑水車改裝成清溝車，不僅清溝功能沒打折，還省下470萬元公帑。

三星鄉公所清潔隊在10年前將舊有的資源回收車改裝為灑水車，以連接水龍帶的方式清溝，但成效不彰，公所只能向鄰近的羅東鎮公所借清溝車，但往往緩不濟急。

為此公所打算添購清溝車，但一輛全新的清溝車須620萬元，公所獲得環保局150萬元的補助後，遂將改裝後的灑水車，加上高壓泵浦等設備，流量每分鐘達250公升，能有效維持排水暢通。

三星鄉長黃錫墉表示，三星鄉的水溝較淺，設計不符合規格，水流也不平順，因此水溝時常有阻塞情形，功能與全新的清溝車一樣，雖然公所有新利器，但還是要拜託鄉親不要亂丟垃圾，清潔樹葉等垃圾，讓市容環境更加美好。

(中時)