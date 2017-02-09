新住民「回娘家」 新北戶所過元宵

新北新住民適應班學員回娘家，與子女一起做湯圓慶元宵。（葉德正翻攝）

新北市新移民人口眾多，為協助他們融入台灣社會體驗元宵傳統節慶，10日將在中和戶所舉辦慶元宵活動，包瓜湯圓DIY、猜燈謎等，中和還有新住民年畫拓印，要讓新住民朋友體驗最有台味的元宵節。

民政局指出，元宵節是家人與親友團聚的時刻，但許多遠嫁到台灣的新住民無法回到家鄉與親人團聚，這次特別邀請生活適應班學員「回娘家」，並設計猜燈謎、年畫拓印、折財神及搓湯圓等民俗活動，讓新住民體驗台灣元宵習俗，也帶給她們回娘家團圓的氣氛。

中和戶所主任陳世銘表示，中和區新住民人口將近1萬人，今年活動特別邀請拓印板畫藝術名師潘許益指導新住民朋友製作年畫拓印書簽，也歡迎不是輔導班學員前來參家，一起熱鬧慶元宵。

來自緬甸35歲蔡小姐表示，來台4年，每到年節時期都特別想念家鄉，她已經參加多次活動，就像回娘家一樣，今年活動也一定會帶小孩參加，也期待跟其他新住民姊妹一起DIY拓印、折燈籠及吃湯圓。

(中時)