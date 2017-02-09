放閃趣攻略 高雄歡度浪漫情人夜
情人節想好怎麼曬恩愛了嗎？高市觀光局推出「放閃趣攻略」，整合專屬活動，網羅愛河、壽山Love情人觀景台、彩虹教堂等浪漫景點，及優惠旅宿、甜蜜禮物等資訊。情人節更推出限定版，愛之船加雙層巴士「雙層之愛」套裝優惠，讓民眾一舉成為戀愛達人。
觀光局長曾姿雯表示，下周二適逢西洋情人節，觀光局貼心統整放閃趣攻略，邀請大家來高雄歡度浪漫佳節，走訪愛河、壽山LOVE情人觀景台、旗津彩虹教堂、西子灣、田寮月世界、茄定情人碼頭等浪漫景點外，今年更首度推出專屬活動。
曾姿雯指出，包括有高屏澎好玩卡2599（愛我久久）二人同行專案（2月8日至17日限時發行），內容包括陸海空好玩卡2張（夢時代摩天輪、愛之船、雙層巴士）及33家合作飯店住宿一晚、還有咖啡館情人優惠、電影院情人節套餐及電影圖書館情人影展等。
此外，國賓、漢來、福華西堤及帕莎蒂娜等旅宿與餐飲情人節優惠，咖啡店、電影院也推情人節優惠方案；新光三越、大魯閣草衙道、義大、遠百、SOGO等百貨購物等推出專屬活動，更可就近選購甜蜜禮物。
觀光局也和高雄客運合作，2月14日情人節當天推出限定版愛之船加雙層巴士「雙層之愛」，下殺300元（原價450元），歡迎大家到高雄度過難忘的浪漫情人節。
(中時)
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