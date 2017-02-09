轉贈高麗菜助弱勢 盧秀燕服務處溫暖大平台

盧秀燕服務處成為捐贈物資的大平台，寒冬送暖傳達對社會弱勢的關懷。（陳淑芬攝）

寒流來襲，天氣冷颼颼，高麗菜生產過剩菜農苦不堪言，中市仁美國小家長會補貼菜農，委託立委盧秀燕服務處協助，將高麗菜轉送給弱勢團體。盧秀燕表示，服務處成為捐贈物資的大平台，寒冬送暖傳達對社會弱勢的關懷。

仁美國小家長會眼見高麗菜產量過剩乏人問津，十分可惜，主動貼補菜農車錢和工資，透過盧秀燕協助將這些資源轉贈有需要的團體，希望創造菜農與弱勢團體雙贏，也傳達家長會的心意。

盧秀燕服務處9日動員，協助將130顆高麗菜轉捐給立達啟能訓練中心、北台中教會及慈濟等3個弱勢及慈善團體。

盧秀燕表示，服務處長期成為善心民眾捐贈物資的大平台，她在母親節舉辦園遊會不但有民眾還捐善款、書籍、二手電腦及白米，這次還有捐高麗菜等等，什麼都可以捐，捐什麼都不奇怪，希望讓更多人願意慷慨解囊幫助弱勢、分享資源給有需要的人。

(中時)