Uber將暫停服務 司機明號召700人上街
《公路法》今年1月修正上路後，交通部硬起來取締Uber達50件，重罰2.3億餘元並勒令歇業，逼得Uber公司宣布10日起暫停在台灣的叫車服務。有Uber司機發起活動，號召700人明日上午前往交通部靜坐或開車繞行，欲遞交陳情書給部長賀陳旦；路政司則回應，抗議並不能改變違法事實。
公路總局統計，今年1月6日《公路法》修正上路後，已取締Uber違規50件，2日對Uber公司開出第一批、共11張處分書，金額分別為1張100萬、1張500萬、9張2500萬元罰單，總罰款2億3100萬元，並勒令歇業。同一天，Uber宣布10日起暫停在台灣的服務，希望重啟與政府的對話。
不滿政府嚴厲對待Uber，台灣Uber司機聯盟發起挺Uber活動，號召500輛車，今日上午10點集合後繞行交通部，另有部分司機靜坐抗議，總人數約700人。
台灣Uber司機聯盟共提出4項訴求，一、賀陳旦應於1周內與司機代表會面，聆聽心聲；二、參考美國、新加坡訂立合宜法規，讓Uber司機正名且落實納管；三、請交通部明確回應租賃車利用Uber平台是否能合法受保障；四、行政院應召開跨部會議，重新與Uber展開談話，尋求雙贏。
路政司副司長張舜清表示，都市的公共運輸眾多，再開放白牌車顯得不合理，台灣一些偏遠地區或許還有發展空間。
對於許多司機認為，取得職業駕照、開租賃車就可以合法開Uber上路，張舜清直言是認知錯誤，租賃車可以載客、包租，但不能在路上巡迴攬客，民眾或是租賃車行的員工，都不能以租車之名、行計程車載客之實。
(中時)
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