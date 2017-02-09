寒流到但水氣不足 降雪機率低
入冬第一波寒流今天來襲，入夜後會持續降溫，雖溫度持續降低，水氣卻遲遲未達降雪條件，想上山一睹下雪景觀的民眾可能要失望了，公路總局洛韶工務段長張宇博指出，首波寒流的下雪機率不大。
上個月冷氣團來襲，帶來足夠水氣，台14甲線武嶺至大禹嶺間路段出現積雪結冰，但因水氣不足，也沒能讓上山民眾一睹下雪景觀。段長張宇博表示，這波冷氣團雖帶來低溫侵襲，但礙於水氣未達降雪條件，僅有昨晚出現短暫的雨夾霰，目前台14甲線合歡山公路並未出現結冰現象，初估降雪機率不大，上山賭雪的民眾也不多。
(中時)
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