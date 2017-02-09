自由球員指定球員補償辦法修訂 指定球團需承擔合約

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自由球員補償規定之指定選手補償辦法今領隊會議上做出修訂。（中時資料照 陳怡誠攝）

中職今針對自由球員補償規定之指定選手補償規定，做出更完善的修訂，其中自由球員原屬球團指定之補償選手，該球團需承接原球團合約，如球員還未談成合約，新合約薪資不能少於現行合約，來保障被指定選手權力。

不過除上述外，如該補償選手拒絕自由球員原屬球原指定，需通知聯盟，成為任意引退選手，而新球團應改以不指定選手之全額轉隊費補償原球團。

此新規定，將在聯盟公布新球團與行使自由球員選手契約後，6周內完成，新球團在完成補償程序後得向聯盟正式註冊該球員。

(中時電子報)