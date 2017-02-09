高雄寒流來襲最低9度 業者搶推禦寒商品
寒流強勢來襲，入冬以來最強一波冷氣團報到。高雄今起至12日影響最大，部分地區最低溫下探9度，市區也有13度，14日之後逐漸回暖。由於今年受到暖冬影響，禦寒商品滯銷，賣場也順勢推出優惠，盼拉抬買氣。
高雄氣象站主任陳文信表示，這波冷氣團是入冬以來最強一波，雖然威力不敵去年霸王寒流，但影響時間從9日至12日，中央氣象局預報最低溫9度，可能出現在內門、田寮一帶空曠山區，冷空氣較易聚集。
陳文信表示，高雄市區早晚溫差大，白天最高溫24度，最低13度，體感溫度降至10度以下，提醒年長者、機車族、心血管疾病患者多加留意禦寒。預計14日過後，氣溫逐漸回暖，仍須留心輻射冷卻效應，早晚溫差甚大。
今年適逢暖冬，賣場服飾「賣不動」，大潤發鳳山店趁勢搶搭寒流潮，備好發熱衣、羽絨背心，最下殺4折，另辦公室USB保暖小物如暖手抱枕、蒸氣眼罩、暖腳寶等詢問度高，業者盼衝高買氣，力拚業績至少與去年持平。
家樂福方面提早冬季服飾清倉，包含厚外套、背心、保暖衣部分商品早早下殺3折起，至於電暖器、保溫瓶、火鍋鍋具等更是全面備貨。另外，肉品、丸餃等火鍋類產品，銷量買氣多3成，預估周末假日到來，搭上元宵節吃元宵，買氣可望再衝一波。
(中時)
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