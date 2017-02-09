寒流來襲 花蓮農民老神在在

張德奇指出，吉安區番茄多以網式耕作防止鳥害，也有阻隔冷空氣的作用，因此並不會再額外進行寒害工作。（張祈攝）

近日東北季風南下，位於迎風面的宜蘭、花蓮地區不但氣溫下降，水氣也有再度增多的趨勢，宜花地區於本期主要栽種瓜類、番茄及短期葉菜類等作物，在每年12-4月的氣候下番茄晚疫病及蔬菜露菌病已成為年年發生的病害，吉安鄉農會總幹事張德奇籲請農友宜戒慎恐懼，加強防寒措施。

「還不到為農作物穿衣防寒的地步！」擁有多年寒害經驗的花蓮縣吉安鄉農友番茄產銷班長彭榮光等人說，因農作物比較怕濕冷的天候，易罹患疫病，且寒害狀況不會馬上看出，目前的超強寒流還可再觀察氣溫及氣候，必要時才會進行寒害防治。

張德奇指出，吉安地區農作物屬於大宗作物，其中韭菜、龍鬚菜產量穩定，平時都以鋪蓋木屑，穩定根部溫度，他直言，由於非高經濟作物，額外再做寒害防護，反而划不來，比起寒害，短期作物更怕大風大雨侵襲帶來的農損。

由於目前正值芋頭、水稻栽種時期，張德奇說，將水田高度升高，讓三分之二的作物泡在水中，利用水溫保持溫度，農損影響較不明顯，此外，吉安境內約有20公頃番茄種植面積，多以網式耕作防止鳥害，也有阻隔冷空氣的作用，因此並不會再額外進行寒害工作。

(中時)