羽球》京奧混雙金牌 韓國李龍大雙喜臨門

韓國羽球帥哥李龍大，在韓國擁有很多支持者，更深受女球迷愛戴，近日傳出即將與女友步入禮堂，而且也將升格當爸爸，可說是雙喜臨門。(翻攝自李龍大IG)

2008年北京奧運混雙金牌、現年28歲的韓國與球名將李龍大即將雙喜臨們了！

身高180公分、體重74公斤的李龍大，是韓國羽球界非常著名的帥哥，2008年北京奧運參加男雙與混雙兩項賽事，原本被看好的男子雙打卻意外地在首輪爆冷落敗，反倒是不被看好的混雙賽卻一路過關斬將，最終與李孝貞聯手摘下金牌。

2012年倫敦奧運，李龍大和鄭在成雪恥成功，拿下男雙銅牌，隨後鄭在成退役，李龍大先後換了高成炫與柳延星兩位搭檔，拿下了28座大賽冠軍，去年兵敗里約奧運後萌生退意，並且在贏得韓國超級賽後宣布退出國家隊。

李龍大與女友邊秀美相識6年，2011年透過友人介紹認識，兩人戀情早已是公開的秘密，但直到近日才傳出雙方即將步入禮堂，而且李龍大也可望在春天來臨之際升格當爸爸，可說是雙喜臨門。

(中時電子報)