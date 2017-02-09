羽球》京奧混雙金牌 韓國李龍大雙喜臨門
2008年北京奧運混雙金牌、現年28歲的韓國與球名將李龍大即將雙喜臨們了！
身高180公分、體重74公斤的李龍大，是韓國羽球界非常著名的帥哥，2008年北京奧運參加男雙與混雙兩項賽事，原本被看好的男子雙打卻意外地在首輪爆冷落敗，反倒是不被看好的混雙賽卻一路過關斬將，最終與李孝貞聯手摘下金牌。
2012年倫敦奧運，李龍大和鄭在成雪恥成功，拿下男雙銅牌，隨後鄭在成退役，李龍大先後換了高成炫與柳延星兩位搭檔，拿下了28座大賽冠軍，去年兵敗里約奧運後萌生退意，並且在贏得韓國超級賽後宣布退出國家隊。
李龍大與女友邊秀美相識6年，2011年透過友人介紹認識，兩人戀情早已是公開的秘密，但直到近日才傳出雙方即將步入禮堂，而且李龍大也可望在春天來臨之際升格當爸爸，可說是雙喜臨門。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。