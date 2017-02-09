台豫交流深耕基層 兩地鄉里互結姐妹村

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中新社9日報導， 台灣與河南省交流注重深耕基層，2016年，河南省兩個鄉村與台灣桃園基層村里，互結姐妹村。

2016年11月5日，台灣桃園的里長代表團，到河南洛寧縣參觀考察。考察期間，桃園新興里和南門里，分別與洛寧縣西山底鄉孫洞村、羅嶺鄉講理村，簽訂合作意向書，建立了長期合作機制，成功給成姐妹村。

據指出，雙方將不定期互訪，積極推動兩地基層文化建設、社區管理、農業發展等方面的交流。

有資料顯示，截至2016年底，河南省共計批准台資企業2028家，合約利用台資286.79億美元，實際利用台資171.17億美元。

(工商)