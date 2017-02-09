花蓮三秒膠灌機車案 男坦承酒後抒壓

花蓮市區日前出現多起停放在路邊的機車，遭不明人士以三秒膠灌入鑰匙孔，警方今天逮捕涉嫌的梁姓男子，他坦承因工作不順、心情不好，酒後灌膠抒壓，警方依毀損罪嫌送辦。

警方調查，2月6日晚間開始，陸續有民眾向警方報案稱，停放在花蓮市博愛街、上海街、中正路及國聯四路、國盛一街等多條路段的機車，被人以三秒膠灌入鑰匙孔，導致整組鎖心黏死損壞，甚至鑰匙都插不進去。

另有幾名被害車主直接在臉書社團中PO文指責此惡劣的行為，警方研判還有更多機車受害，因此組成專案小組追查。

警方首先調閱路口監視器錄影畫面鎖定犯嫌特徵，而且發現嫌犯是徒步犯案，也確認是同一人所為，於是再擴大調閱路口監視器錄影畫面比對、過濾。

昨天晚間，警方據掌握到的犯嫌特徵及鎖定對象展開清查，在花蓮市區一家旅社內發現梁姓犯嫌，由於梁嫌手上還留有殘膠，加上身上有購買三秒膠的發票，讓他百口莫辨，坦承犯案。

梁嫌供稱，最近工作不順利，加上父親生病導致心情低落，於是在喝了酒後連續犯案。一共毀損了幾部機車，梁嫌辯稱喝醉了不記得，全案警方仍在清查偵辦。1060209

(中央社)