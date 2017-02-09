寒流來襲 竹縣府籲農漁民採防寒措施

寒流來襲，全台氣溫驟降，新竹縣政府呼籲農漁民密切注意氣象資訊，適度採取各項防寒措施，以減少災害及財產損失。

新竹縣政府農業處針對多類作物提出防寒措施建議。水稻部分，目前正值一期稻作育苗階段，綠化秧苗應以塑膠布或不織布覆蓋，以保持溫度，待15至20天溫度回升時，再採漸進式先由兩端掀起通風，待秧苗適應後再全數掀開。

蔬果育苗部分，育苗圃宜選擇避風處或設置防寒（風）牆，並備妥不織布或塑膠布，以因應寒流來襲時覆蓋，並隨時清除覆蓋物上積水，以防止低溫凍傷，另外可於畦溝灌注淺水以保溫。

果園部分，可在迎風面設置防風林或防風設施，當寒流來襲時，可酌量增施鉀肥，以增加抗寒力外，並應加強果園噴灌、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋等措施，以減少受害程度。已達採收期者應提早採收，避免損失。

花卉部分，在低溫期又遇上溼度過高時，則應加強溫室內之循環通風，可防止灰黴病之發生；若較怕冷之花卉作物宜加強鉀及鈣肥之噴施。草花營養生長期，日間可先行噴水吸熱，避免夜間溫度驟降，使其能抵禦寒害之發生，並應加強病蟲害管理工作。

養殖漁業於寒流期間，儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及避免無謂地開關水車，氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。

由於低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生。且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請畜禽飼養戶務必做好衛生管理操作，同時加強仔畜禽的保溫及管理，落實各項生物安全措施，防範疫病發生，以避免經營損失。

縣府也要求各鄉鎮市公所密切注意，若有災情出現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，依規協助農漁民復耕復建。農漁民朋友們請密切注意氣象局發布訊息，如冷氣團強度有轉強趨勢，要及早採取防寒措施。1060209

(中央社)