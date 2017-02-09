國民黨主席選舉 洪秀柱盼競爭勿鬥爭
中國國民黨主席洪秀柱今天說，以態勢而言，要協調出新主席似已不太可能，不過盼同志競爭勿鬥爭、論述勿揭短。
全國公教軍警暨退休人員聯合總會發表「洪主席一個轉念，一個優雅轉身」，主動站出來，號召主席參選人共同協商出新主席，避免國民黨陷入內鬥的聲明，洪秀柱做上述回應。
洪秀柱表示，似已不可能；外界認為過去軍公教「挺柱」者似成「倒柱者」，她說是媒體過度渲染，那可能是2、3人的說法而已。
洪秀柱今天由副秘書長林國正陪同到高雄市果貿新村與黃國雄支黨部黨員新春團拜，還拜訪94歲高齡的國民黨的死忠支持者趙王秀琴，並頒發華夏三等獎章表彰老奶奶忠黨愛國。
媒體報導去年初黨主席補選，多數退休公教軍警黨員票投洪秀柱，孰料才過1年，全國公教軍警暨退休人員聯合總會發聲明「倒柱」，籲洪秀柱主動站出來，號召主席參選人共同協商出新主席，避免國民黨陷入內鬥。
聯合總會聲明盼黨以協調方式產生黨主席，避免撕裂同志情感。洪秀柱表示以目前主席競選的態勢協調已不太可能，希望大家競爭勿鬥爭，論述取代揭短，大家力行說好話等「三好精神」，同時駁斥軍公教要「倒柱」的說法。
媒體詢問陪同洪秀柱的黃國雄黨部主委史忠義是否全力支持柱姐，他說「當然」。不過洪秀柱接了話說，「不能這麼說、他們支持的是國民黨主席」，不管誰當選主席都支持主席。1060209
(中央社)
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