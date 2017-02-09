被虧寫書沒人看 馬英九逛書展不忘反擊周美青

前總統馬英九（圖）9日下午參觀台北書展，回應去年太太周美青說他寫的書沒人看，「有這樣的太太還需要敵人嗎」，展現幽默。(中央社)

前總統馬英九今天下午參訪台北國際書展，書展基金會董事長趙政岷提及去年曾透過周美青邀請馬英九寫書，周美青神回「他寫的書，有人要看嗎？」馬英九聽完後便大笑稱「有這樣的老婆，我還需要敵人嗎？」

前總統馬英九去年書展時曾言，今年書展有人邀請就來。9日下午他不但參觀了書展，更受書展基金會董事長趙政岷之邀，上書展現場的「讀享時光直播室」。趙政岷提及去年曾透過周美青轉話邀請馬英九寫書，當時周美青回趙政岷「他寫的書，有人要看嗎？」馬英九聽完後大笑，並幽默回應「有這樣的太太，還需要敵人嗎？」

馬英九雖笑稱這段話若被周美青聽見，他只能「視歸如死」了，但仍不忘在書展中買了新版《古文觀止》和《台灣地圖》送周美青。自己也另外買了《如何和中國打交道》、《窮忙》、《胖病毒、人皮書、水蛭蒐集人》、《中國共產黨的執政能力》、《一帶一路》、《資治通鑑》、《妖怪台灣》、《中國轉型六問》、《中國關鍵七問》、《毛澤東祕錄》等書。

(集團連線報導)