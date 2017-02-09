校園女屍身中14刀 警研判赴約遇害

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屏東縣高樹鄉廣興國小關褔分校內9日清晨發現21歲邱姓女子陳屍校園，警方初步鑑定，邱女身中14刀，其中腹部11刀，胸部3刀，警方從監視器發現，邱女是到校園赴約遇害。中央社記者郭芷瑄攝 106年2月9日

屏東縣高樹鄉廣興國小關褔分校內今天清晨發現21歲邱姓女子陳屍校園，警方初步鑑定，邱女身中14刀，其中腹部11刀，胸部3刀，警方從監視器發現，邱女是到校園赴約遇害。

里港警分局長蘇榮明表示，21歲的邱女昨天晚上7時許，跟乾媽說要出門，警方從監視器畫面看到，1名男子騎機車昨晚8時先到學校，邱女約在晚上9時到學校。

蘇榮明說，警方初步鑑定，邱女身中14刀包括胸部3刀、腹部11刀，臉部及頭部被撞擊地面至血肉模糊，地面濺得到處是血，牛仔褲及內褲被強拉至大腿。

由於邱女在生理期，到底有沒有被性侵，蘇榮明表示，下午5時法醫解剖後才能知道。

蘇榮明表示，監視器有拍到男子畫面，也看到男子晚上10時許走出校園，將邱女機車踹到排水溝裡。

由於有街坊鄰居提到邱女有1名分手的前男友，至於是否前男友涉案，蘇榮明表示，偵查中，任何與邱女往來的人都在清查之列，目前先蒐集事證。

邱女是高雄美濃人，從小父母離異，父母都不知去向，她跟著祖父住，4日前往高樹鄉廣福村住在乾哥哥家中。1060209

(中央社)