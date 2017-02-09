涉假問路真性侵 警逮1嫌

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嘉義縣蔡姓男子昨天駕車至太保市，以問路名義，涉嫌誘騙1名智能遲緩女子上車，並載至公園廁所性侵得逞，警方今天循線逮捕蔡嫌，蔡嫌坦承犯行。

嘉義縣警察局水上分局表示，領有中度身心障礙手冊的蔡男，昨天上午駕車前往太保市，看見身形嬌小的被害人小芳（化名）可欺，假借問路搭訕，還以聽不清楚，誘騙被害人上車。

警方指出，被害人上車後，蔡男以上廁所為名，載被害人至一處公園廁所，涉嫌以手指對被害人性侵得逞。

被害人疑遭人性侵害，其家屬於昨天下午向警方報案，經警積極調查、調閱路口監視器畫面，發現蔡姓男子涉有重嫌。

警方於今天中午在民雄鄉找到蔡男，並在其租屋處起出做案服裝，還在蔡男自小客車上發現小芳的手提包、行動電話等物品。

警方說，蔡嫌剛開始否認對小芳性侵，供稱只是載小芳上廁所，後來，經員警提出證據，蔡嫌才坦承犯行；警訊後，將依強制性交罪嫌移送法辦。1060209

(中央社)