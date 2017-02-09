氣溫驟降易發病 保暖工作不可少
基隆醫院急診醫學科主任陳輝財表示，氣溫低於攝氏15度時，血管會收縮使血壓上升，導致腦血管破裂引發中風，或誘發心絞痛、心肌梗塞，寒流來臨時，民眾應多做好保暖工作。
陳輝財說，根據國健署統計，每年寒流來襲時，急診的來診量較全年平均增加1至2成，衛生福利部在民國101年的統計也顯示，每年1月、2月、3月和12月最冷的4個月，與同年其他月份比較，大台北地區心血管疾病患通報量增加11％。
陳輝財表示，低溫會使血液凝集度上升易生血栓，如果血栓堵在心臟，就會形成心肌梗塞，堵在腦血管就轉變成腦中風，呼籲有心血管及呼吸道疾病的長者，務必注意保暖，避免在清晨或深夜外出，以免氣溫突然改變造成身體傷害。
另外，有高血壓、高血脂等危險因子的患者，若出現胸悶、胸痛、單側手腳無力、言語口齒不清等心肌梗塞或中風症狀，一定要儘速送醫，減少後遺症的發生。
基隆市消防局表示，今天並未接獲有因心血管疾病通報送醫的病患，呼籲民眾天冷使用熱水器或瓦斯爐具時，千萬不可緊閉門窗，避免因燃燒不完全吸入一氧化碳中毒。
消防局指出，一氧化碳無色、無味、無臭，吸入少量就會中毒，出現頭暈、頭痛、腹瀉及嘔吐、心跳加速、呼吸急促、暈厥等症狀，嚴重會發生呼吸衰竭甚至死亡，請民眾多加留意防範。1060209
(中央社)
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