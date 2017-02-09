元宵節近 山東網友創意做麻將湯圓

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元宵節臨近，中國大陸山東聊城市民創意十足的「麻將湯圓」照片在網路熱傳。湯圓上畫有筒、條、萬圖案和文字，十分逼真有趣。

綜合鳳凰網、中新社等報導，山東聊城一網友在自己朋友圈曬出創意十足的麻將湯圓，引來不少朋友留言點讚。

湯圓上畫有筒子、條子、萬子圖案或文字，十分逼真有趣。不少麻將發燒友被這創意十足的湯圓吸引，調侃說「吃了它保證手氣好」。1060209

(中央社)