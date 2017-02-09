薩德風波未平 樂天天貓旗艦店熄燈

在北京力阻美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）而掀起「限韓令」疑雲之際，南韓樂天集團的天貓旗艦店已在1月熄燈，形同撤出中國大陸網購市場。

韓聯社今天報導，北京消息人士指出，樂天集團的天貓官方旗艦店1月12日起全面停業。由於可放心購買正品的網路旗艦店是信譽象徵，關店意味樂天實際撤離中國大陸網購市場。

在此之前，樂天已在中國大陸關閉3家超市。南韓政府消息人士認為，樂天在大陸有99家樂天瑪特和16家樂天超市，僅有規模很小的3家關店，應該只和業績因素有關。

不過，樂天集團決定向南韓軍方轉讓用地以供THAAD部署使用後，在中國大陸的業務便命運多舛，「涉薩疑雲」揮之不去。

2016年11月29日起，樂天在中國大陸所有經營場所遭到查稅、衛生消防安全檢查，鉅資興建的瀋陽樂天世界也在2016年底停工。

中國大陸外交部發言人陸慷8日在例行記者會回應提問表示，大陸歡迎外國企業到當地投資，但相關企業在大陸經營必須合法合規。至於美韓在南韓部署THAAD，陸方堅決反對的立場沒有變化。1060209

(中央社)