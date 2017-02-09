寒冬心不冷！王世均被爆帶澎湖「乾妹妹」回家過夜

洪曉蕾日前認了有新戀情，如今王世均則被拍到跟傳說中的澎湖「乾妹妹」一同回家過夜。(中時資料照片)

名模洪曉蕾與王世均這對「驚世夫妻」，已在去年7月畫下句點，各自展開新生活，41歲的洪曉蕾行情仍很好，日前更認了與大她5歲的「大仁哥」戀愛ing，而王世均如今人生路上也不孤單，被拍到帶著傳聞中的彭湖「乾妹妹」回家過夜，疑似已同居。

上周六(4日)王世均接力洪曉蕾，去帶才藝班下課的孩子回家，也常在臉書曬當奶爸的親子日常，而曾說過想把前妻追回來的他，昨晚(8日)被《蘋果日報》拍到座車出現在東區，但坐在駕駛座的是一名打扮時髦的輕熟女，正是日前傳幫他生小孩的澎湖乾妹，王世均之後現身，疑似不好意思讓對方久等，因此換手進入駕駛座，驅車前往知名麻辣鍋店。

王世均駕車到了濟南路上的店家後，親自下車外帶麻辣鍋，接著帶食物跟澎湖乾妹一起回到他位於仁愛路被法拍的豪宅，而車子剛到目的地，澎湖乾妹便直接朝豪宅後門走去，對此地似乎相當熟悉，且到深夜也未見她離開，因此被疑已住在一起，對此，《蘋果日報》記者電話求證王世均，一陌生男聲接起電話，以「執行長在開會，暫時無法回應」作為回答，目前王世均尚未回電。

(中時電子報)