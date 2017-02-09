搜救陸船「閩龍漁」號 陸委會：兩岸相互通報聯繫

針對大陸漁船「閩龍漁」號日前在台灣海峽遇險事件，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，兩岸雖沒簽署海難救助協議，但在相互通報機制第一時間聯繫下，兩岸搜救單位進行聯繫通報，過程中我方也持續掌握。

本月6日，1艘載有11名漁民的大陸漁船在台灣海峽遇險，所有人被救起，其中1人受輕傷。 事發在下午3時許，大陸國家交通運輸部接報，廈門東南約60海里處有1艘漁船正沉沒，國家交通運輸部派出救助船及2架救援直升機前往搜救，下午5時救起船上全部漁民。

(旺報)