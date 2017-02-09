「球后」高寶璟新教練確定 當曾雅妮師妹

簽下新教練與桿弟的高寶璟，帶著十足信心迎戰2017年球季。(美聯社資料照)

女子高球世界前2韓裔高寶璟與泰國艾莉雅，將在16日澳洲女子公開賽，雙雙出征個人2017年新季首戰，這場比賽也是倆人首度以師姊妹關係出征，因為高寶璟9日宣布的剛簽約新教練南非籍吉爾奎斯特，正是艾莉雅的現任教練。

前球后曾雅妮與世界第4「中國1姐」馮珊珊，現揮桿教練也是吉爾奎斯特，加上原來的艾莉雅與剛簽約的高寶璟，現今世界前4有3人是吉爾奎斯特的門生。

高寶璟去年年終賽爭冠失利，同時輸掉獎金后、年度最佳球員與平均最低桿等頭銜，季後一口氣與合作3年的全球知名教練李德貝特、澳洲籍桿弟傑森(現為曾雅妮桿弟)與經紀人解約。去年12月經吉爾奎斯特指導幾次後，決定聘他為揮桿教練。

去年贏得4勝的高寶璟，除了找到新教練，新桿弟也確定雇用同是南非籍的馬休斯，已為個人2017年首戰澳洲女子公開賽作好準備。

她說：「新教練的教學簡單相當受用，他首先關注我的站姿，現在的揮桿更加流暢，雖然看起來沒太大不一樣，但感覺很不同，把我帶回3年前的好狀態。」

(中時電子報)