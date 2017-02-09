《陶意雲武之間》聯展 陶藝品變身汗衫、藍白拖
人文遠雄博物館高雄分館，開春展覽推出《陶意雲武之間》聯展。其中，劉武的生活系列作品，汗衫、藍白拖、高跟鞋等幾可亂真。他製陶逾40載，但費時1年半掌握「仿真」作品訣竅，細緻程度令人咋舌，即起展至3月19日。
張美雲從事陶藝工作近40年，從陶瓷彩繪做起，近年作品以鎏金為主，並加入藍染、花布的圖騰，作品風格相當細膩且華麗；她嘗試將染布的圖騰繪製在瓷器上，講求工筆及細緻。
她的作品總是將大自然和東方藝術的特質帶進創作之中，宣揚臺灣陶瓷之美，被譽為「法華陶瓷的一代傳承」。`這次展覽特別展出幾件張美雲代表性作品，包括「藍鵲手拉薄胎碗」、「手繪薄胎高腳杯」和「陶瓷創作藍染花布系列」。
(中時)
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