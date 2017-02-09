三星尾塹堤防成垃圾場 公所設監視器防範
三星鄉與羅東鎮交界的尾塹村堤防處，長年有不肖人士傾倒垃圾，垃圾有彈簧床、棉被、衛浴設備等，由於該處沒路燈又人煙罕至，成為維護環境衛生的死角，為此三星鄉公所決定在周邊路口加裝監視器，並呼籲鄉親檢舉，以解決長年的垃圾問題。
鄉長黃錫墉指出，廢棄物處理費用高，不肖人士看準三星鄉地廣人稀，農路遍布，常趁半夜傾倒垃圾，雖然有環保志工隊、河川守護隊等民間團體幫忙，但人力相當吃緊，因此公所決定裝設6支監視器，也呼籲鄉民動起來，共同維護三星鄉的環境。
(中時)
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