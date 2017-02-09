金門截獲走私「台灣藥」 成功登陸賺7倍暴利
金門岸巡總隊今（9）日凌晨時分，在金沙鎮三獅山海岸截獲1艘膠筏滿載包括狂犬病疫苗在內的貓、狗和人體醫療用品，準備接駁走私到大陸撈一筆，估計價格約新台幣110萬元，若成功上岸卻有2到7倍的暴利可賺。全案函送海關裁處，並續循線追查走私集團。
這也是金門首宗查獲疫苗和動物用藥的走私案件，數量足以供應1間小藥房，至於是否只是「探路」，還有更多藥品類私貨準備循地下管道登陸對岸，以規避正常「小三通」課徵貨物稅，岸巡將再進一步追蹤了解。
岸巡幹員在今日凌晨零時許，巡邏經過三獅山海岸，發現離岸約20公尺處有1艘可疑膠筏，趨前察看果然滿載41箱以塑膠袋包覆的貨物，立即分散四處搜索，但未見到其他人車和船筏，研判是兩岸私梟約定時間、地點，伺機接駁走私到對岸牟利。
岸巡在退潮時將膠筏拉上岸，打開一看赫然都是人體及貓、狗等動物使用的醫療用品，品項包括固肝敏治注射液、明美眼藥水、寵必威狂犬病不活化疫苗、骨力勁、寵物飲水器在內，估計市值約新台幣110萬元。
岸巡幹員特地上「淘寶網」查詢發貨實價，發現這批產地在台灣的私貨，一旦成功私渡到對岸，可有2到7倍的差價可賺，應是走私集團鋌而走險的主因之一。
近年，大陸居民養寵物成為新興休閒嗜好，寵物市場需求量成長迅速，而品管嚴格的優質「台灣藥」尤其受到歡迎，因此也讓以往只走私農產、生活用品的膠筏，也開始走私醫療藥品，情況十分特殊。
由於金門列管的船筏數量有限，岸巡除將全案逕送海關處理外，並將以船追人，查緝幕後走私集團。
(中時)
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