快刀斬童仲彥 綠中評會提前至13日

我要評比

民主進步黨籍立法委員、民進黨中央評議委員會主任委員邱議瑩今天表示，中評會將提前至13日舉行，預計討論台北市議員童仲彥除名案，「決定提前召開會議，快刀斬亂麻」。

民進黨組織部和台北市黨部組調查小組調查童仲彥家暴案，調查報告送民進黨8日中常會討論。發言人王閔生會後轉述，中常委聽取調查報告後，決議將本案移送中評會議處，並建議予以除名處分，5年內不得再申請加入民進黨。

邱議瑩下午在社群網站臉書（Facebook）上發文，貼出民進黨中評會第5次開會通知，將從22日提前到13日舉行，討論案中就包括中常會移送台北市黨部童仲彥除名案。1060209

(中央社)