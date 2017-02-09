中央社台北書展攤位 力拼展位設計獎
中央通訊社參與2017台北國際書展，展區「中央社新聞展」營造簡約純白展覽空間，融入自然元素，展出近年出版品與得獎新聞作品，力拼本次書展首屆「最佳展位設計獎」。
2017台北國際書展8日到13日在台北世界貿易中心登場，中央社在世貿一館17號出口A318展示區打造純白展覽空間，結合綠意植栽，讓民眾不單是在書市挑書，更彷彿置身展覽空間。
展區跳脫過往設計，簡約感融合療癒盆栽，在五花八門書攤中自成寧靜一區，力拼本次書展首屆「最佳展位設計獎」，清新風格吸引年輕人駐足停留。
本屆書展首創「最佳展位設計獎」，下載書展APP即可投票，每人一天可投3票，中央社盼藉此次書攤設計傳遞追求純粹新聞價值的理念。許多路過民眾除了參觀中央社展示作品，也對時事議題交流看法。
「中央社新聞展」區分為「中央嚴選新聞專區」和「中央社得獎作品專區」，前者展出中央社最佳出版品，包括2014年至2017世界年鑑、每月最佳影音專題「全球視野」、與結合專業新聞人國際視野的月刊「全球中央」。
「中央社得獎作品專區」則展出中央社獲獎記錄內容，包含「105年消費者權益報導獎」得獎專題、2016台灣新聞攝影大賽年度最佳新聞照片、2016文創產業新聞報導獎以及榮獲第30屆吳舜文新聞獎兩岸新聞報導獎長篇深度報導，形式從文字、數位到照片，呈現中央社報導多元面向。1060209
(中央社)
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