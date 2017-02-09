疑似走私寵物用藥 金門岸巡緝獲
海巡署第九（金門）海岸巡防總隊今天表示，昨晚在金沙鎮三獅山岸際查獲人體及動物醫療用品共41箱，疑似打算接駁走私到大陸地區。岸巡總隊已將這批私貨扣留偵辦。
金門岸巡總隊參謀主任王榮忠表示，岸總巡邏組人員昨天深夜在金沙鎮三獅山岸際發現一艘膠筏，船上載有41箱以防水塑膠袋包覆的貨物；但巡邏人員在岸、海搜索，並未發現任何可疑人車和船筏；初步研判應是伺機以大陸船隻走私出境的案件。
為了釐清案情，巡邏人員將這批貨物運回總隊，進行後續偵查。經過清點，貨物共有41箱，有25類藥品，其中兩類是人體止痛和抗過敏藥劑，21類為犬貓用藥，還有兩類是貓狗用品。品項包括固肝敏治注射液、明美眼藥水、寵必威狂犬病不活化疫苗、骨力勁，寵物飲水器等。初估市價約新台幣110萬元。
王榮忠表示，這批台灣動物用藥在大陸販售約可獲2到7倍價差，因此有利可圖；初步研判走私者應是等候大陸船隻接駁走私出境，但遭岸巡人員發現而棄船逃逸；岸總將進一步尋找相關人等，釐清案情。
岸巡總隊表示，將依違反海關緝私條例函送財政部關務署高雄關裁處。1060209
(中央社)
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