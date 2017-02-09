馬尼拉大火 慈濟志工陪伴災民送熱食

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菲律賓馬尼拉市日前發生大火，上萬居民受災，慈濟基金會9日表示，當地志工已在災區援助，並發放熱食給災民，同時協助與陪伴災民早日恢復正常生活。（慈濟基金會提供）中央社記者許秩維傳真 106年2月9日

菲律賓馬尼拉市日前發生大火，上萬居民受災，慈濟基金會今天表示，當地志工已在災區援助，並發放熱食給災民，同時協助與陪伴災民早日恢復正常生活。

菲律賓馬尼拉市7日晚間發生大火，由當地華人所組成的義勇消防隊立即投入協助滅火，根據馬尼拉消防局估計，這場火災有1000棟房屋、3000戶左右的家庭付之一炬，約有1萬5000人受災，目前有些暫時棲身體育館，有些露宿街頭。

慈濟基金會表示，慈濟菲律賓志工在火勢撲滅後，立即在災區進行援助及發放熱食給災民，為因應眾多災民的用餐需求，也在第一時間出動行動餐車前往災區附近，提供熱麵供災民使用，當一碗碗熱麵適時送抵災民手上，讓許多災民感動不已。

除了第一時間解決災民免受饑餓問題外，慈濟也在災區進行災情勘災任務。慈濟基金會指出，希望給受災民眾最立即的身心安撫、生活協助與安頓，讓災民可以降低無常與災難所帶來的恐懼與無依，同時協助與陪伴災民早日恢復正常生活。1060209

(中央社)