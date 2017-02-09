台中與日本大分縣自行車道結盟 深化國際觀光

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中日雙方簽屬儀式，由陳盛山（左二）與大分縣中津市長奥塚正典（右二）共同簽屬「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」！（陳世宗攝）

台中市政府9日與日本大分縣中津市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，雙方盼透過台日自行車道結盟帶動台中市運動觀光、採購物流等產業發展。副市長林陵三說，台中東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道與大分縣中津市的耶馬溪自行車道，都是舊鐵路改建；期待未來擴大雙方遊客互訪提升台中觀光資源。

觀光旅遊局長陳盛山說，台中「東豐綠色走廊、后豐鐵馬道」是台灣十大自行車經典路線之一，日本大分縣中津市的「紅葉耶馬溪自行車道」被譽為「日本最美的單車道」，兩條自行車道都是舊鐵路改建而成，沿線留下橋樑、隧道、舊車站等設施，相似度極高。

中日雙方的簽屬儀式，由陳盛山與大分縣中津市長奥塚正典共同簽屬「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」！副市長林陵三、大分縣企劃振興部觀光地域局長岡本天津男、大分縣中津市議會議長草野修等人到場見證。

林陵三表示，寒流來襲，但日本官員來訪像是「一股暖流」，讓人感到無比溫暖。市府發展觀光屢獲肯定，除首度進入「全球百大旅遊目的地城市」，去年台中市旅客住房率為六都唯一提升的城市；日前美國CNN也報導台中為宜居城市，藉由雙方結盟共同推廣可說是創舉。

大分縣岡本天津男指出，去年與台中市溫泉觀光協會簽屬「溫泉觀光友好交流合作協定」後，大分縣與台中市不論是官方或民間交流都非常密切，大分縣民非常期盼到台中旅遊；未來將有大分縣經濟工商大老到台中拜訪，盼更深化雙方合作。

中津市長認為，中津市與台中市有多個共通點，包括都有美麗的自行車道、將舊鐵路轉型為觀光遺產、利用沿溪作為自行車道，台中與日本大分去年已開通直航，互訪觀光更加便利，中津市也歡迎台灣民眾能夠一遊「耶馬溪自行車道」，體驗在日本大分縣的騎乘樂趣。

(中時)