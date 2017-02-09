佼佼逛臺北燈節　讚規格擺脫小確幸

佼佼被大型作品「刺青客」吸引。（取自黃子佼臉書）

佼佼被大型作品「刺青客」吸引。（集智館文化提供）

藝人黃子佼（佼佼）8日現身西門町逛起臺北燈節，因主持《創藝多腦河》，結識臺北燈節主展演區視覺展演製作人馮建彰及光雕區的策展藝術家陳怡潔，佼佼對於今年的臺北燈節豎起大拇指按讚，佼佼表示，做法真的跟過去印象中的燈節不太一樣，城市參與和文化創意，真的要像這樣大規模的來做，擺脫只要「小確幸」的想法，才會有意義。

主展演區在人聲鼎沸的西門町，佼佼小時候就常到西門町、萬年這些地方逛，對西門町有很深的感覺及滿滿回憶，「今年燈節以這樣的方式來到西門町，我覺得很有意思；雖然現在大家往東區跑比較多，但其實西門町仍然是年輕人喜歡來，人潮依舊很多的地方，我其實還是常常會自己開車過來，因為西門町有很多東區沒有的潮牌，還是會吸引我來逛逛買買，或吸收一下潮流的走向。」

(中時)