18歲松野莉奈離奇猝死 盛傳死因是它

松野莉奈離奇猝死，死因引發外界揣測。(取自松野莉奈IG)

松野莉奈原定將於18日隨團體來台開唱。(取自松野莉奈IG)

日本人氣女團「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈，昨日離奇猝死，死訊震驚日本演藝圈。據悉，松野莉奈7日因身體不適，缺席大阪演出，在家休養，豈料病情惡化，8日一早被父母急忙送醫急救，最終仍宣告死亡。

松野莉奈在18歲花樣年華離奇猝死，死因引來各界好奇，有人質疑她每天只睡3小時，加上作息不正常，工作過勞導致這起悲劇，網路更盛傳是她因「病毒性急性腦炎」致死，不過已被經紀公司否認，表示死因還在確認中。

男主播笠井信輔今早也在節目中公開呼籲，經紀公司應盡快公布松野莉奈死因，避免引起更多不必要的揣測與謠言。

(中時電子報)