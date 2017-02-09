寒流來襲 熱水器保持通風防一氧化碳中毒
寒流來襲，台中市消防局提醒民眾使用熱水器洗澡，要注意環境通風，不要因為怕冷而緊閉門窗，以避免一氧化碳中毒。市府今年補助居家一氧化碳中毒潛勢場所遷移或更換燃氣熱水器，每戶最高可補助新台幣3000元，有需求民眾可申辦。
消防局表示，去年1月間發生多起一氧化碳中毒案件，原因大多是民眾在低溫時，為阻隔寒風而緊閉門窗，使用熱水器洗澡時忘記開窗，導致室內環境通風不良，引發一氧化碳中毒。
消防局指出，一氧化碳具有無色、無味的特性，中毒癥狀不易被察覺，常被誤判為「感冒」或「食物中毒」而延誤就醫，家中如果同時有多人出現類似疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等癥狀，就應警覺是否為一氧化碳中毒，如果當時熱水器仍在使用，應先關閉，並開啟門窗通風；若有人發生身體嚴重不適，要儘速離開室內，或到通風良好的室外環境，再撥打119求救。
消防局指出，市府今年提供受理居家有一氧化碳中毒潛勢場所補助遷移或更換燃氣熱水器，每戶最高補助3000元，並以1次為限，民眾可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。
(中時)
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