低溫還不太冷 高雄農作物未傳寒害
高市農業局表示，高雄地區9日氣溫才開始降，不過最低溫仍有15、16度，目前未傳出農作物寒害通報，且相關損害也要等1、2天後才看得出來，農業局正密切監控，前幾天也提醒農民，針對菜苗予以覆蓋、果樹也要包覆，做好各項防寒準備。
高市農業局指出，依中央氣象局預報，低溫將一直持續到元宵節，周末才會開始回溫，今年冬天高雄氣候穩定，這波低溫將有助於作物的生理生長，促進果樹開花結實，但仍要提醒農友注意低溫變化，必要時提前做好防寒措施。
農業局建議，農友應持續調整果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋等防寒措施，以減少作物因溫差而受害。至於已進入採收期的果樹，若有必要可提早採收，等氣溫回暖後，則應盡速移除覆蓋、包裹等措施，避免反而引起病害。
農業局強調，若農民發現田區有低溫災情發生，可立即主動向區公所反應。
(中時)
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