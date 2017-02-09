桃捷通車 桃猿票房拚第一

Lamigo桃猿隊試乘桃園捷運，並對於自家主場成為全台唯一擁有捷運站的棒球場感到相當興奮。(范揚光攝)

桃園市長鄭文燦(中)充當解說員，為隊職員沿路導覽。(范揚光攝)

桃捷董事長劉坤億(右起)、桃園市長鄭文燦、Lamigo領隊劉玠廷及總教練洪一中一起展示本季口號「捷Speed」，為球隊加油打氣。(范揚光攝)

桃園捷運通車後，職棒Lamigo桃猿隊將擁有全台唯一設置捷運站的職棒主場；Lamigo領隊劉玠廷及總教練洪一中下午率球員試乘桃捷，對於捷運的便利性讚不絕口。

劉玠廷表示，6年前La new熊主場從高雄遷到桃園並改名為桃猿Lamigo時，桃園球場前根本看不到捷運的柱子；如今捷運即將通車，在交通便利性大增的誘因下，他有信心未來票房將延續連4年中職第一的領先地位。

桃園市長鄭文燦也勉勵明天赴日春訓的球員全力以赴，以強壓對手的姿態把今年球季總冠軍留在桃園，讓桃捷與桃猿相得益彰。

(中時)