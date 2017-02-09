印度央行3月將解除領鈔上限

2016年11月13日，印度民眾在央行前排隊等著換新鈔。(圖/美聯社)

2016年11月13日，印度民眾在央行前排隊等著換新鈔。(圖/美聯社)

印度央行宣布3月13日將完全解除備受爭議的現金領鈔上限，本月20日預計先將領鈔上限提高到5萬盧比。廢鈔之後，也二度維持6.25%利率不變。

據《新聞周刊》(Newsweek)報導，印度儲備銀行(Reserve Bank)去年11月宣布領鈔上限為2萬4千盧比，以因應印度總理莫迪去年11月8日無預警宣布廢除500、1000盧比的紙鈔使用之後，民眾由於擔心手上鈔票變成廢紙，大排長龍到銀行換鈔，造成新鈔供不應求。

同時，央行也宣布在廢鈔之後，二度維持6.25%利率不變。這是自2010年9月以來最低水平，也反映莫迪的廢鈔政策造成消費下降、經濟成長也下降。

印度央行同時宣布本月20日預計將領鈔上限先提高2倍，到5萬盧比，3月13日再完全解除現行的領鈔上限。

莫迪為了改革銀行體系、打擊貪腐，鼓勵民眾到官方銀行去兌換紙鈔。

由於莫迪總理宣布廢鈔的時間過於倉促，印度央行指出500、1000盧比的流通率約佔全部紙鈔的86%，政府卻只給民眾短短4小時的時間去換新鈔，以致造成大批人民在銀行前大排長龍，甚至之後引來不少民眾抗議。

短時間之內民眾換不到足夠現鈔，已經造成一些小型企業受到衝擊，因為他們經常是完全依賴現金交易。

(中時電子報)