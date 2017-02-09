印度央行3月將解除領鈔上限
印度央行宣布3月13日將完全解除備受爭議的現金領鈔上限，本月20日預計先將領鈔上限提高到5萬盧比。廢鈔之後，也二度維持6.25%利率不變。
據《新聞周刊》(Newsweek)報導，印度儲備銀行(Reserve Bank)去年11月宣布領鈔上限為2萬4千盧比，以因應印度總理莫迪去年11月8日無預警宣布廢除500、1000盧比的紙鈔使用之後，民眾由於擔心手上鈔票變成廢紙，大排長龍到銀行換鈔，造成新鈔供不應求。
同時，央行也宣布在廢鈔之後，二度維持6.25%利率不變。這是自2010年9月以來最低水平，也反映莫迪的廢鈔政策造成消費下降、經濟成長也下降。
印度央行同時宣布本月20日預計將領鈔上限先提高2倍，到5萬盧比，3月13日再完全解除現行的領鈔上限。
莫迪為了改革銀行體系、打擊貪腐，鼓勵民眾到官方銀行去兌換紙鈔。
由於莫迪總理宣布廢鈔的時間過於倉促，印度央行指出500、1000盧比的流通率約佔全部紙鈔的86%，政府卻只給民眾短短4小時的時間去換新鈔，以致造成大批人民在銀行前大排長龍，甚至之後引來不少民眾抗議。
短時間之內民眾換不到足夠現鈔，已經造成一些小型企業受到衝擊，因為他們經常是完全依賴現金交易。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。