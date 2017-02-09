4隊談約都遇瓶頸 猿隊盼薪資仲裁修訂

Lamigo桃猿今在領隊會議中提出，盼針對薪資仲裁制度修訂新辦法。（中時資料照）

中職今進行領隊會議，桃猿隊球團今在會議中提出，希望能針對薪資仲裁辦法做出新規定，秘書長朱康震說，聯盟將設立工作小組，希望最快明年就能有新辦法實施。

中職新球季目前在一個多月就要開打，但四隊目前都還有球員未完成談約，談薪方面出現瓶頸，今猿隊也提出對於薪資仲裁的新辦法規定，盼能修訂更加完善。

朱康震回應，確實聯盟規章中，薪資仲裁制度不盡完整，聯盟會成立工作小組，並與球員工會、球員代表，進行一連串的討論過程，希望在之後的領隊會議中提出完整辦法。

(中時電子報)