浪漫「好貴」！ 彭博盤點十大情人節昂貴城市

情人節（2/14）已成為全球重要的節日之一。（達志影像/Shutterstock）

隨著2月14日情人節（Valentines Day）即將到來，餐廳、禮物商等企業無不摩拳擦掌，迎接這個「浪漫」的節日，美國媒體也盤點了全球十個情人節開銷最昂貴的城市，洛杉磯榮登冠軍寶座，紐約和蘇黎世緊追在後，想在這些城市中耍浪漫，情侶們恐需付出近1,100英鎊（約42,711台幣）的代價。

據彭博社（Bloomberg）報導，隨著西洋情人節的腳步逐漸逼近，彭博社也盤點了全球十個城市，提醒居住在這些地區的情侶們，浪漫的代價是昂貴的。彭博社將在情人節當天，一對情侶在購買一對玫瑰後，前往米其林一星（或同級）餐廳用餐，並共同觀賞一場電影，並在當晚於高級旅館度過一晚的總開銷進行排名，發現以下十個城市的浪漫「代價」：

一、洛杉磯：1,100英鎊（約42,711台幣）

二、紐約：900英鎊（約34,946台幣）

三、蘇黎世：900英鎊（約34,946台幣）

四、羅馬：650英鎊（約25,238台幣）

五、倫敦：650英鎊（約25,238台幣）

六、香港：600英鎊（約23,297台幣）

七、巴黎：580英鎊（約22,520台幣）

八、柏林：500英鎊（約19,414台幣）

九、馬德里：450英鎊（約17,473台幣）

十、布拉格：380英鎊（約14,754台幣）

源自於古羅馬與基督教傳說的情人節，一般認為，是來自一名名為瓦倫泰的教士，因違反羅馬皇帝克勞狄二世（Claudius II）禁止年輕男子結婚的命令，祕密替年輕男女證婚，遭到逮捕並於於公元269年2月14日被處決。羅馬教宗在496年廢除牧神節（Lupercalia），把2月14日定為聖瓦倫丁日（St. Valentines Day），並隨著時間和文化的推演，逐漸讓這個紀念日變成戀愛的節日。到了2月14日當天，情侶或夫妻們會護送巧克力或鮮花以表達情意，情人節傳入日本更出現特別習俗，想告白的一方在2月14日將巧克力送給心儀對象，收到禮物的對方，則必須在下個月給予回覆，故在當代日本，3月14日又被稱為「白色情人節」（White Day）。

(中時電子報)