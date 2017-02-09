田徑》京奧冠軍美國跨欄女將藥檢未過遭禁賽

世界禁藥組織分別在2008年北京奧運以及2012年倫敦奧運抓到不少拿到金牌選手使用禁藥，進而取消她的們金牌。(美聯社資料照)

2008年北京奧運女子100公尺跨欄金牌美國女將哈帕尼爾森近日因藥檢未國而被禁賽3個月，而2012年倫敦奧運400公尺跨欄金牌、俄羅斯名將安蒂尤克則決定高掛戰袍退休了。

哈帕尼爾森最巔峰的時候是在2008年至2012年，這段期間她拿到了京奧金牌、倫奧銀牌，以及大邱世錦賽亞軍，即便這些年來已漸走下坡，但她仍努力不懈，去年在7站鑽石聯賽拿下3面銀牌，今年將目標鎖定在日本世錦賽，沒想到卻發生藥檢未過被禁賽的消息。

哈帕尼爾森坦承自己的錯誤，並且會配合國際田聯以及美國禁藥組織的調查，希望藉由她的過錯能讓後輩對於藥物的使用更加小心與謹慎。

安蒂尤克退役最大主因是不滿國際田聯抓到他的隊友克莉沃莎普卡違規使用禁藥，導致取消了倫敦奧運400公尺接力金牌，加上現年已35歲的她早已過了黃金時期，因此決定急流勇退。

(中時電子報)