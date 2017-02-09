愛滋基金會晚宴 史嘉蕾喬韓森性感現身

我要評比

在紐約時裝週登場前夕，時尚界精英昨晚參與了愛滋病研究基金會（amfAR）年度慈善晚會，以提高眾人對愛滋病的認識。

路透社及「時人雜誌」網站（People）報導，在今年的活動中，美國性感女星史嘉蕾喬韓森及義大利設計師凡賽斯因對這項理念的付出獲表揚。

史嘉蕾喬韓森說：「我很感動，能站在這裡真的很感動。」

巴西超模艾卓安娜莉瑪（Adriana Lima）表示，凡賽斯獲表揚實至名歸。

愛滋病研究基金會1985年創立，已對全球超過3300個研究組織提供經費援助。1060209

(中央社)