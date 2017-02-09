月亮杯不只環保 醫：還能幫妳顧健康

食藥署將發出國內第一張月亮杯執照，不少女性朋友期待不已。婦產科醫師郭安妮指出，月亮杯除了環保以外，還能掌握每月經血量，提早發現婦科疾病徵兆。

食藥署醫粧組科長陳正寧今天表示，國內第一個月亮杯2月7日已取得核准，只要仿單及包裝經核定通過，最快2月17日就能完成領證程序，開始製造販售。

月亮杯是女性生理用品，究竟有什麼好處？中山醫院婦產科主治醫師郭安妮受訪指出，月亮杯是用醫療級矽膠材質製作的軟杯，可捲起推入陰道，用來盛接經血，只要消毒清潔就可重複使用，既環保又兼顧荷包。

不只如此，月亮杯還能讓女性掌控自身健康狀況，郭安妮說，月亮杯上大多都有刻度，使用時不妨算一算每次的經血總量，一般女性每次月經的經血量約為35cc，若血量超過太多，可能是子宮肌腺症等婦科疾病前兆，應就醫找出病因，若置之不理恐導致貧血。

但因月亮杯和棉條一樣，放在體內時沒什麼感覺，很容易忘了取出造成感染，郭安妮說，她曾遇過很多女性患者，放了2、3天甚至1週忘了拿，直到發現陰道分泌物變多就醫，才想起棉條忘了拿。

她建議，月亮杯最好5到6小時就換洗一次，上廁所前應先洗手並帶一罐煮過的開水，把經血倒掉後，用開水清洗月亮杯再繼續使用，可以降低感染風險，擔心忘記不妨設個鬧鐘提醒該洗月亮杯了；不過，若民眾對矽膠過敏，或是陰道有感染破皮就不建議用。

食藥署醫療器材及化粧品組科長林汝青指出，該業者是國內第一個合法上市的月亮杯，未來每年將定期進行稽查，若有不良反應，也會針對特定產品稽查。1060209

(中央社)