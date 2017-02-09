請辭中職秘書長 朱康震：等接任人選
中華職棒秘書長朱康震在除夕宣布請辭，實際去留問題引發關注，朱康震今天表示，他已確定辭職，但考量接任人選問題，實際離開聯盟的日子還未定。
朱康震表示，因為他個人能力不夠，讓秘書長這份工作有不可承受之重，經過深思熟慮，兩個月前就先口頭和吳志揚請辭，當時吳志揚只說「別開玩笑了」、「再說吧」，他才在除夕發出電子郵件向聯盟員工道別，堅決表達辭意。
朱康震說，他很感謝會長及4球團這兩年來的關心、指導、指教，但「天下無不散筵席」，他正式離職的時間點還不確定，因為他雖有提有建議的接任人選，但會長也需要時間尋找接任人選，等會長有屬意的人選後，他才會和新任秘書長交接。
接下來朱康震仍會進聯盟上班，但會把還沒休的假休完，一方面修養之前手術後尚未康復的身體，一方面照顧住院的母親。
至於原訂陪同前往日本，參加中職日職交流賽，朱康震說，他原本為避免個人的去留模糊了比賽的焦點，不願意到中職日職交流賽，在各球團的盼望下，目前朝向參加為主，但最終去或不去，會依照會長的意思。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。