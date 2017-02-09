閻家驊涉賭 李鴻鈞：打擊籃球發展

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天說，棒球簽賭事件讓棒球萎靡不振多年，好不容易漸漸爬起來了，現在籃球又遇到同樣的事情，這會讓大家覺得非常扼腕，並打擊籃球發展。

超級籃球聯賽（SBL）台啤隊總教練閻家驊涉及簽賭案，8日被刑事局約談，警方詢後移送台北地檢署偵辦；檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊以新台幣50萬元交保，全案擴大偵辦。

過去曾參選全國籃協理事長的李鴻鈞，今天在接受訪問時表示，棒球與籃球是全國兩大國民運動，職棒簽賭案已給了很大教訓，花了很長時間才讓民眾重拾對棒球信心，現在籃球又遇到同樣的事情，這會讓大家覺得非常扼腕，且對全民最喜歡的籃球，「打擊會非常大」。

他說，這樣的事件不只是會讓台灣運動環境大幅退縮，也會讓好選手沒有前瞻發展；而這樣的事件，也會讓HBL高中籃球聯賽，那些正在熱血奮鬥的高中球員，未來在籃球發展上的空間受到影響，因此影響的層面非常大。

李鴻鈞呼籲，SBL應該要出面把事情說清楚，重拾籃球員們及球迷對籃球的信心，這不會只是單一一個閻家驊的個案，SBL應出面說清楚、講明白。1060209

(中央社)